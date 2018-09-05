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Акции производителя спортивной одежды и обуви Nike обвалились на 3,16% на торгах во вторник, 4 сентября. Падение началось после того, как Nike сделала лицом своей рекламной кампании бывшего игрока американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) Колина Каперника, сообщает Bloomberg.

Одновременно с падением акций консервативно настроенные жители США начали стихийную кампанию против Nike. Американцы принялись призывать к бойкоту Nike, а также размещать в твиттере видеоролики, на которых сжигают или режут продукцию компании. В частности, сожжению подверглись кроссовки, а порче — носки и спортивная экипировка Nike.

Игрок в американский футбол Колин Каперник ранее выступал за клуб «Сан-Франциско» в качестве квотербека. Два года назад спортсмен публично выступил против произвола полиции.

По мнению Каперника, полицейские США слишком часто применяют огнестрельное оружие против афроамериканцев. Футболист обратил внимание на то, что белые полицейские стали чаще убивать темнокожих под предлогом самозащиты. В значительной части случаев убитые полицейскими афроамериканцы были безоружны и не совершали правонарушений.

В качестве акта протеста Каперник начал вставать на одно колено во время исполнения гимна США. Гимн традиционно играет перед началом матчей НФЛ. Примеру Каперника вскоре последовали другие футболисты. Администрация чемпионата неоднократно просила спортсменов прекратить такую форму протеста, однако игроки не подчинились.

«Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит с рук», — заявил футболист в 2016 году.

Консервативно настроенные американцы, среди которых много сторонников Дональда Трампа и Республиканской партии, сочли поведение Каперника и его последователей оскорблением гимна и флага США. По мнению таких людей, отказ стоять во время исполнения гимна означает неуважение к национальному символу Соединенных Штатов.

Несмотря на это продажи игрового свитера Каперника в официальном интернет-магазине НФЛ выросли, так как множество фанатов поддержали его протест. В конце 2016 года контракт игрока закончился и он покинул клуб.

В последующее время протест Каперника вызывал противоречивую реакцию. В частности, президент США Дональд Трамп призвал НФЛ отстранить Каперника на несколько матчей или на целый сезон за то, что он не уважает страну. С другой стороны, бывшего квотербека поддержал ряд крупных корпораций, таких как Nike, Ford и Under Armour, заявивших, что спортсмены имеют право на выражение своего мнения. В настоящее время футболист не имеет контракта: в прессе появлялись предположения, что руководство НФЛ надавило на команды, чтобы те не приглашали Каперника.

Отсутствие игровой практики не помешало футболисту сохранить спонсорский контракт с Nike. Производитель спортивной одежды и обуви отважился зайти на опасную территорию, коснувшись политики, когда поставил квотербека-активиста в центре рекламной кампании, отметил The Wall Street Journal. Компания связала себя с делом, которое нашло отклик в сердцах юных потребителей, рискуя при этом получить негативную реакцию, написано в статье.

Похоже, менеджемент Nike все это не беспокоит, говорится в публикации. По мнению аналитиков, компания, чья доминирующая доля на рынке в последнее время сократилась, пытается использовать спортсменов и их истории, чтобы воздействовать на более молодое поколение. Рекламная кампания с участием Каперника — эффективный способ привлечь к себе внимание.

По мнению эксперта инвестиционной компании Oppenheimer & Co Брайана Найджела, в ближайшее время мощь переданного Nike в рекламной кампании сообщения может затмить любую потенциальную негативную реакцию. «Без сомнения, решение Nike вывести на передний план Каперника вызовет серьезные дебаты в спортивных кругах и за их пределами, — отметил Найджел. — Мы одобряем Nike за его готовность провести более смелую рискованную рекламную кампанию».

Консенсус-прогноз Thomson Reuters рекомендует покупать акции Nike, ожидая роста бумаг компании на 3,47% с текущих уровней.

Источник: РБК

Фото: flickr.com/Gurstore