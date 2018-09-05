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Компания Volvo на специальном мероприятии в штаб-квартире в Гетеборге (Швеция) представила концепт-кар 360с, рассказала корреспонденту РБК представитель компании. Автомобиль оснащен системами беспилотного управления, поэтому лишен привычных водительских органов управления — руля и педалей.

Это решение позволило дизайнерам и конструкторами шведской марки полностью отказаться от традиционной компоновки салона, при которой пассажиры сидят друг за другом в несколько рядов.

Водителям в других машинах в любой момент будет понятно, какое действие намерен совершить беспилотный автомобиль, утверждают в компании.

Концепт-кар оснащен электрической силовой установкой, которая приводит в движение все четыре колеса. Электромоторы 360с питает блок литий-ионных батарей, равномерно распределенных под полом автомобиля. Запас хода на одной полной зарядке составит не менее 300 км, заявили в Volvo.