В мире |

Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб. Накануне об этом сообщали СМИ и правозащитные организации.

4 сентября четыре самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, удар был нанесен по расположенным вне населенных пунктов складам, где хранились беспилотные летательные аппараты. Также удары были нанесены по "выявленным районам запуска ударных беспилотников", которые совершали атаки на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Накануне базирующийся в Лондоне центр мониторинга прав человека в Сирии сообщил об авиаударах российских Военно-космических сил по целям в Идлибе. Агентство Франс Пресс сообщало о погибших, в том числе детях, и нескольких десятках раненых.

Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что сирийская армия при поддержке Ирана и России не должна атаковать Идлиб.

Во вторник Москва официально не комментировала сообщения об авиаударах, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Идлибе "сформировалось гнездо терроризма", что "ведет к общей дестабилизации обстановки".

Совет Безопасности ООН проведет серию заседаний по проблемам Сирии, первое из которых состоится уже 6 сентября, заявила во вторник постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, 6 сентября будет обсуждаться в том числе "обеспокоенность опасностью применения химоружия режимом Асада против собственного народа", 7 сентября пройдет встреча по Идлибу.

Источник: Русская служба BBC