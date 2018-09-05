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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вновь назвал спасателя Верна Ансворта педофилом и заявил, что тот переехал в Таиланд, чтобы жениться на несовершеннолетней, сообщает Buzzfeed News со ссылкой на переписку с бизнесменом.

По информации издания, Маск заявил, что с нетерпением ждет иска от Ансворта и не так давно удивился, почему его еще не вызвали в суд. Маск предупредил, что ведет переписку не «под запись», но Buzzfeed News все равно обнародовал ее часть, поскольку не давал согласия на конфиденциальность переписки.

Адвокат спасателя сообщил, что у Маска нет никаких причин или доказательств для обвинений.

Впервые Маск назвал Ансворта «педофилом», когда тот раскритиковал предложение Маска об использовании минисубмарины для спасения детей, оказавшихся в ловушке в тайской пещере. Инвесторы заставили Маска извиниться за подобный выпад в адрес Ансворта и удалить некоторые сообщения из Twitter.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: flickr.com/Nga Tran