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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что акция против Скрипалей скорее всего была одобрена Россией «на высшем уровне», передает Reuters.

«Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказал Мэй.

Премьер-министр заявила, что ее мнение о причастности России к отравлению «Новичком» не изменилось.

«Мы видели заявления о том, что "Новичок" могли произвести мы. Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы», — заявила Мэй во время выступления в парламенте.

Ранее сообщалось, что Великобритания выписала европейские ордеры на двух россиян, которых Королевская прокуратура обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, случившемся в Солсбери весной с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Источник: ПОЛИТ.РУ