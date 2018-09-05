Мэй официально обвинила Россию в отравлении Скрипалей (14)

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В мире | 5 сентября 2018 года, 19:03

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что акция против Скрипалей скорее всего была одобрена Россией «на высшем уровне», передает Reuters.

«Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказал Мэй.

Премьер-министр заявила, что ее мнение о причастности России к отравлению «Новичком» не изменилось.

«Мы видели заявления о том, что "Новичок" могли произвести мы. Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы», — заявила Мэй во время выступления в парламенте.

Ранее сообщалось, что Великобритания выписала европейские ордеры на двух россиян, которых Королевская прокуратура обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, случившемся в Солсбери весной с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 14
прохожий1 час назад
Чувствуется, в королевстве назревает "дворцовый" переворот, надо отвлечь внимание.
P.S. Смените пластинку, заела, спать хочется.
1
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Ну да44 минуты назад
Зачем опровергать непрекрытую ложь?
"Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества"
Практически все страны Европы признали, что в состоянии производить такие вещества, но баба яга против.
3
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доктор БляБолит44 минуты назад
Вытри молоко на губах....ребёнок.
Позор тебе и таким клоунам как ты.
Хотя какой ты нах русский........за ником пидар спрятался.
2
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