Мэй официально обвинила Россию в отравлении Скрипалей (14)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что акция против Скрипалей скорее всего была одобрена Россией «на высшем уровне», передает Reuters.
«Основываясь на информации, предоставленной разведкой, правительство [Великобритании] пришло к выводу, что двое людей, которых назвала полиция и Королевская прокурорская служба — служащие российской военной разведки, также известной как ГРУ», — сказал Мэй.
Премьер-министр заявила, что ее мнение о причастности России к отравлению «Новичком» не изменилось.
«Мы видели заявления о том, что "Новичок" могли произвести мы. Я отвергаю эти обвинения. Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества. Несколько месяцев назад мы заявили о причастности России, и мы оказались правы», — заявила Мэй во время выступления в парламенте.
Ранее сообщалось, что Великобритания выписала европейские ордеры на двух россиян, которых Королевская прокуратура обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, случившемся в Солсбери весной с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».
Источник: ПОЛИТ.РУ
P.S. Смените пластинку, заела, спать хочется.
"Только Россия располагает возможностями по производству такого вещества"
Практически все страны Европы признали, что в состоянии производить такие вещества, но баба яга против.
Позор тебе и таким клоунам как ты.
Хотя какой ты нах русский........за ником пидар спрятался.