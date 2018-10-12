В мире |

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболиста Павла Мамаева, подозреваемого в хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражу в отношении Павла Мамаева на срок до 8 декабря удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Ранее суд по делу о драке также арестовал Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Кокорин и Мамаев 8 октября стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы, в результате которых был избит водитель ведущей Первого канала на 2-й Брестской улице и чиновник Минпромторга Денис Пак в кафе на Большой Никитской улице.