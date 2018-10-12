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Самолет Airbus A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines вылетел в четверг из Сингапура в Нью-Йорк, осуществляя самый продолжительный прямой рейс в мире, передает ТАСС.

По данным телекомпании CNBC, самолет преодолеет около 16,7 тыс. км и, как ожидается, приземлится через 18 часов и 50 минут после вылета. На пути обратно в Сингапур лайнеры будут находиться в воздухе 18 часов 45 минут. В самолете 67 мест бизнес-класса и 94 места премиум-эконом класса, эконом-класса на рейсе нет.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900ULR, которые способны брать на борт дополнительно 24 т топлива. Всего сингапурская авиакомпания заказала семь лайнеров такого типа с целью использовать их для полетов в США.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/Alexandre Abrial