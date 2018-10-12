Порошенко объявил победу над "московскими демонами" (15)
В мире | 12 октября 2018 года, 10:02
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "боголюбивое" население Украины одержало победу над "московскими демонами". Слова президента приводятся на его официальном сайте.
Такими словами украинский президент прокомментировал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
"Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — заявил Порошенко.
Также он поблагодарил население Украины за "массовую поддержку" идеи о предоставлении украинской церкви независимости.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Алексей М
Более чем уверена, что Силам Небесным и Высшему Разуму и Творцу всего сущего все равно до этих дрязг людских. С их ссорами, спорами и взаимными анафемами.
Жаль только Киевскую лавру, - распродадут евреи все святыни.
И сейчас с Киева пойдет такое извращение православной веры, что уши завернутся.