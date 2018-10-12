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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "боголюбивое" население Украины одержало победу над "московскими демонами". Слова президента приводятся на его официальном сайте.

Такими словами украинский президент прокомментировал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

"Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — заявил Порошенко.

Также он поблагодарил население Украины за "массовую поддержку" идеи о предоставлении украинской церкви независимости.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Алексей М