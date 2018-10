В мире |

Первая леди США Мелания Трамп начала кампанию по борьбе с травлей в соцсетях с масштабного интервью, в котором заявила, что ни один человек в мире не подвергается таким гонениям в интернете, как она. Соцсети возмутились.

Интервью с Меланьей Трамп было записано в Кении, в ходе ее визита в четыре африканские страны на прошлой неделе. Его полная версия будет опубликована в пятницу.

Трамп также сказала, что не доверяет некоторым бывшим сотрудникам администрации своего мужа.

Трамп прокомментировала серию обвинений в сексуальных домогательствах, предъявленных в США в последние месяцы и выхвавших бурные дискуссии.

Первая леди заявила, что женщины, которые обвиняют людей в подобных поступках, должны предъявлять "по-настоящему убедительные улики".

"Я могла бы сказать, что никого в мире не травят в соцсетях так, как меня", - сказала первая леди, касаясь темы кибербулинга.

"Вы правда стали жертвой более жестокой травли, чем кто-либо еще в мире?" - переспросил журналист Том Ламас.

"Я одна из основных жертв - если бы вы видели, что люди обо мне говорят", - ответила Мелания Трамп.

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells ABC. https://t.co/iiEv5Z3ijv pic.twitter.com/CWZ7g9by27 — ABC News (@ABC) 11 октября 2018 г.

Трамп также прокомментировала информацию о том, что многие чиновники и журналисты связываются через нее с президентом, минуя официальные каналы. Газета Wall Street Journal в одной из своих статей назвала ее "привратником президента".

"Хотелось бы мне, чтобы это было так", - сказала она, со смехом отвечая на вопрос журналиста.

Трамп также сказала, что дает мужу советы в кадровой политике. По ее словам, она не доверяла многим сотрудникам президентской администрации, о чем "честно сказала" Дональду Трампу.

"Некоторые из этих людей больше там не работают", - продолжила первая леди.

Женщины, предъявляющие скандальные обвинения в сексуальных домогательствах, "должны представлять по-настоящему убедительные улики", заявила Трамп.

США в последние недели сотрясает скандал с назначением судьей Верховного суда Бретта Кавано. Кавано был номинирован Дональдом Трампом, однако за несколько недель до его утверждения доктор психологии Кристина Блази Форд выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах.

Форд выступила на слушаниях в Сенате, где изложила свою версию. ФБР провело дополнительное расследование в отношении Кавано, и 6 октября, несмотря на обвинения и протесты, он был утвержден на посту судьи.

"Я поддерживаю женщин, но мы должны предъявлять улики. Мы не можем просто сказать кому-то "меня домогались", или "вот, что ты со мной сделал". Иногда СМИ заходят слишком далеко и выставляют ту или иную историю в неправильном свете. Это плохо", - добавила она.

При этом Трамп, насколько можно судить из опубликованного материала, не комментировала скандал с Кавано прямо, а говорила обо всех подобных обвинениях в целом. Однако в прошлом первая леди высказывалась в поддержку Кавано.

В соцсетях на интервью Трамп отреагировали в целом негативно:

Thoughts and prayers, Mel. Can’t begin to imagine how tough your life has been... pic.twitter.com/m9MJyUyuwr — Muta Asinus Vulpes (@cyclodog) 11 октября 2018 г.

"Молюсь за тебя, Мел. Сложно представить, насколько трудной была твоя жизнь".

Try being locked up in a trump ice facility and then tell us all how tough you have it as first lady — Elvis Osbourne (@Deadaselvis55) 11 октября 2018 г.

"Посиди в трамповском пограничном лагере, а потом жалуйся, первая леди".

Seriously? She's bought and paid for. Get this twit out and her asinine husband.

Melania Trump Claims That She is ‘the most bullied person [in] the world’ via @HillReporter https://t.co/tpygk7FWMN — @redhead (@205_6193) 11 октября 2018 г.

"Серьезно? Она же куплена и оплачена. Уберите ее, и мужа тоже".

Imagine if @MichelleObama said this & played the victim. Republicans would lose their minds. @FLOTUS Melania Trump says her #BeBest policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world” pic.twitter.com/7uCQB7jInX — Khary Penebaker, Fx (@kharyp) 11 октября 2018 г.

"Представьте, что бы было, если бы это сказала Мишель Обама и начала бы изображать жертву. Республиканцы бы с ума сошли".

@flotus aka melania tRump - go visit your chain immigration parents melania. Oh, maybe stop on your way to visit some of your HUSBAND'S concentration camps for kids, then come back and tell us how "bullied" you are. You're sickening. — Cheryl (@comdown) 11 октября 2018 г.

"Навести своих родителей-иммигрантов, Мелания. А по пути заедь в концлагеря, которые создал ТВОЙ МУЖ. Потом возвращайся и расскажи нам о том, как тебя "травят". Ты отвратительна."

Источник: Русская служба BBC