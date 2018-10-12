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Бойцов смешанного стиля (ММА) россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора временно дисквалифицируют с 15 октября, заявил исполнительный директор Атлетической комиссии Невады Боб Беннетт.

Временное отстранение продлится как минимум до 24 октября, когда в комиссии пройдет голосование по санкциям к спортсменам, пишет ESPN.

6 октября Нурмагомедов одержал победу в финале турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. Ему удалось одолеть ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

После завершения поединка дагестанский боец выпрыгнул из клетки и устроил массовую драку, которую удалось разнять лишь с помощью полиции. Позже Нурмагомедов принес извинения за свое поведение.

Гава UFC Дэйна Уайт после боя сообщил, что российский боец не будет лишен титула из-за инцидента. Однако ему грозит дисквалификация от четырех до шести месяцев, а также денежный штраф.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

Источник: ИЗВЕСТИЯ