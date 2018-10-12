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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами в честь 70-летия установления дипотношений между странами.

Как отметил Путин, Москва и Пхеньян продолжат укреплять взаимовыгодные связи. По мнению президента России, будут развиваться проекты в формате трёхстороннего сотрудничества с участием Южной Кореи.

В свою очередь, как сообщает агентство ЦТАК, Ким Чен Ын послал Путину и населению России "тёплый привет".

Также он выразил надежду, что отношения между Москвой и Пхеньяном продолжат уверенно и конструктивно развиваться в соответствии с "требованиями новой эры и интересами народов двух стран".

Источник: L!FE

Фото: ir.net/news