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Американский телеканал CNN составил список того, что мир узнал о президенте США Дональде Трампе после визита рэпера Канье Уэста в Овальный кабинет.

Во время встречи в Белом доме Канье Уэст произнес 10-минутный монолог, в котором успел затронуть несколько тем. В частности, американский рэпер рассказал, почему не поддержал экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, о своей поддержке республиканцев, а также о том, видит ли он Трампа президентом в будущем.

Как отмечает CNN, после визита музыканта в Белый дом американцы смогли узнать немного нового о Трампе. Во-первых, Трампу нравятся люди, которые говорят о нем приятные вещи. Каждый раз президент США предоставляет возможность говорить человеку, если тот собирается его хвалить, отмечается в материале.

Во-вторых, отмечает телеканал, Трампу нравятся знаменитости. Американский лидер вырос среди "таблоидной культуры Нью-Йорка", объясняет CNN. Именно поэтому, отмечает телеканал, c популярными звездами Трамп действительно на равных после состоятельных бизнесменов.

Третье — Трамп любит быть в центре внимания, а также ажиотаж и шум вокруг себя, говорится в материале. Пригласить Канье Уэста в Белый дом — это верный способ сделать именно это, заключает CNN.

Источник: Gazeta