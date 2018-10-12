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Покупательница картины Бэнкси "Девочка с шаром", которая самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sothebyʼs, решила сохранить сделку. Об этом сообщает аукционный дом.

"Когда после финального удара молотка работа была уничтожена шредером, сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать, что в моих руках оказался собственный кусочек истории искусства", — заявила покупательница, чье имя держится в секрете. О женщине известно, что она родом из одной из европейских стран и является давним клиентом аукционного дома.

Отметим, сумма сделки составила за миллион фунтов стерлингов.

Источник: Polit.ru

Фото из Flickr/Lewis Mc