В Кургане уронили пианино с 9-го этажа прямо на автомобиль (2)
В мире | 12 октября 2018 года, 16:29
В Кургане на проезжавший мимо жилого дома автомобиль Daewoo Nexia свалилось пианино с девятого этажа. Об этом сообщает агентство [URA.RU](В момент удара машина ехала вдоль дома. По счастливой случайности никто не пострадал. "").
В региональном УМВД заявили, что информация о выброшенном из здания инструменте не соответствует действительности. В полицию поступила информация о том, что водитель въехал в пианино, не справившись с управлением. На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что на крыше у машины большая вмятина.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кургане рухнули перекрытия в здании супермаркета "Магнит".
Источник: L!FE.ru
Водитель дэу нэксия не справился с управленем и вьехал в пианино, в результате чего никто не пострадал, в машине константороывано вмятина крыши задней правой двери. Эксперт Семёнов оперуполномоченный гумвд
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Это просто охуетительная мировая новость... Катаклизм.
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