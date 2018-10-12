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В Кургане на проезжавший мимо жилого дома автомобиль Daewoo Nexia свалилось пианино с девятого этажа. Об этом сообщает агентство [URA.RU](В момент удара машина ехала вдоль дома. По счастливой случайности никто не пострадал. "").

В региональном УМВД заявили, что информация о выброшенном из здания инструменте не соответствует действительности. В полицию поступила информация о том, что водитель въехал в пианино, не справившись с управлением. На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что на крыше у машины большая вмятина.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Кургане рухнули перекрытия в здании супермаркета "Магнит".