Глава NASA уверен в безопасности ракет "Союз" (1)

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В мире | 12 октября 2018 года, 19:35

Глава космического агентства NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в безопасности российских ракет «Союз», передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что астронавты США вновь полетят в космос на «Союзе».

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения «Союза МС-10».

По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Факт 8 часов назад
Учитывая сколько иСоюзы стартуют по сравнению с другими ракетами,то лучшей оценки этим непревзайдённым аппаратам и дать невозможно.
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