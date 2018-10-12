Глава NASA уверен в безопасности ракет "Союз" (1)
В мире | 12 октября 2018 года, 19:35
Глава космического агентства NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в безопасности российских ракет «Союз», передает РИА «Новости».
Он также выразил надежду, что астронавты США вновь полетят в космос на «Союзе».
Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения «Союза МС-10».
По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов.
Источник: Газета.ru
Учитывая сколько иСоюзы стартуют по сравнению с другими ракетами,то лучшей оценки этим непревзайдённым аппаратам и дать невозможно.
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