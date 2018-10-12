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Глава космического агентства NASA Джим Брайденстайн выразил уверенность в безопасности российских ракет «Союз», передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду, что астронавты США вновь полетят в космос на «Союзе».

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев назвал непосредственную причину крушения «Союза МС-10».

По его словам, при разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение второй ступени с одним из боковых элементов.