Канье Уэст показал Трампу iPhone и стал объектом фотожаб
Пользователи Сети посмеялись над фотографией, сделанной во время встречи Дональда Трампа и Канье Уэста. На портале Reddit прошёл фотошоп-баттл, в котором приняли участие десятки умельцев фотошопа.
Во время визита в Овальный кабинет рэпер показал президенту США концепт "самолёта будущего", разработанный Шабтаем Хиршбергом. Трамп заинтересованно взглянул на экран смартфона... И этот момент не оставил равнодушным остроумных пользователей Reddit.
Сдавайтесь, господин президент! Уэсту досталась лучшая карта в игре UNO
Трогательный момент: Канье Уэст делает Дональду Трампу предложение
Канье Уэст предложил решение проблемы мирового голода
— Моя жена круче! — Нет, моя!
Канье заявился в Овальный кабинет прямо с совместного выступления с Lil Pump
— Это именно та карта, которую ты загадал?
— Запомни, женщины выглядят вот так!
— Не плачь, малыш, смотри, какой пёсик!
И, наконец, Уэст показывает Трампу зеркало. Президенту нравится!
фото: Reddit