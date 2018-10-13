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Пользователи Сети посмеялись над фотографией, сделанной во время встречи Дональда Трампа и Канье Уэста. На портале Reddit прошёл фотошоп-баттл, в котором приняли участие десятки умельцев фотошопа.

Во время визита в Овальный кабинет рэпер показал президенту США концепт "самолёта будущего", разработанный Шабтаем Хиршбергом. Трамп заинтересованно взглянул на экран смартфона... И этот момент не оставил равнодушным остроумных пользователей Reddit.

Сдавайтесь, господин президент! Уэсту досталась лучшая карта в игре UNO

Трогательный момент: Канье Уэст делает Дональду Трампу предложение

Канье Уэст предложил решение проблемы мирового голода

— Моя жена круче! — Нет, моя!

Канье заявился в Овальный кабинет прямо с совместного выступления с Lil Pump

— Это именно та карта, которую ты загадал?

— Запомни, женщины выглядят вот так!

— Не плачь, малыш, смотри, какой пёсик!

И, наконец, Уэст показывает Трампу зеркало. Президенту нравится!

фото: Reddit