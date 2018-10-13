Канье Уэст показал Трампу iPhone и стал объектом фотожаб

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В мире | 13 октября 2018 года, 13:01

Пользователи Сети посмеялись над фотографией, сделанной во время встречи Дональда Трампа и Канье Уэста. На портале Reddit прошёл фотошоп-баттл, в котором приняли участие десятки умельцев фотошопа.

Во время визита в Овальный кабинет рэпер показал президенту США концепт "самолёта будущего", разработанный Шабтаем Хиршбергом. Трамп заинтересованно взглянул на экран смартфона... И этот момент не оставил равнодушным остроумных пользователей Reddit.

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И, наконец, Уэст показывает Трампу зеркало. Президенту нравится!

фото: Reddit

Источник: Life.ru
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