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Министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил украинцам, стремящимся поехать в Россию, взять автомат и завоевать Москву. С таким предложением он выступил в эфире телеканала «Громадьске ТВ».

В программе речь шла о запрете транспортного сообщения с Россией. Отвечая на вопрос, что делать украинцам, которым по различным причинам необходимо ездить в Россию, он сказал, что нужно идти воевать. «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать», — заявил министр.

Как рассказал Омелян, у него «слава богу» нет родственников в России, а друзей в этой стране нет с 2014 года. Он добавил, что большинство украинцев, которые ранее ездили в Москву, стали посещать Европу. По словам министра, такой же поворот произошел с жителями стран Прибалтики. «Чем дальше мы от России, тем лучше для Украины», — подытожил он.

16 августа Омелян предложил отменить железнодорожное сообщение с Россией для обеспечения безопасности самих же украинцев, которые «на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов».

Министр инфраструктуры уверил, что Украина не понесет убытков, если решит прекратить железнодорожное сообщение. 7 августа на Украине он захотел отменить прямые автобусные рейсы в Россию.