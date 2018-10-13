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Премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала отменить санкции, введенные в отношении России и призвала к критическому диалогу с Россией, передает Wirtschaftswoche.

«Я ни в коем случае не хочу закрывать глаза или приуменьшать значение того факта, что отношения Германии и России стали сложными. Но я убеждена, что Германия и Россия вместе заинтересованы в возвращении более тесного партнерства», — заявила Швезиг.

По ее словам, для достижения этой цели необходимо задуматься об отмене санкций, которые были введены в отношении России, при условии постепенного возвращения мира на Украину. Она также выразила недоумение в связи с «оборонительными рефлексами», которые вызывает требование пошаговой отмены санкций.

Ранее сообщалось, что в Германии назвали правильным решением строительство «Северного потока — 2».