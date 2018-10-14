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Оппозиционный политик Алексей Навальный в воскресенье, 14 октября, утром вышел из спецприемника, где отбывал с 25 августа два административных ареста подряд.

"За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли", - заявил Навальный соратникам и журналистам.

"Если кто-то думает, что этими арестами нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так", - добавил он.

Первый срок - 30 суток - Навальный получил за акцию "Забастовка избирателей", которая прошла в январе этого года. Он был задержан 25 августа, через два дня суд признал его виновным по статье о повторном нарушении порядка организации митингов.

Тот арест политик связал с новой акцией против пенсионной реформы, которую он анонсировал на 9 сентября, в единый день голосования. Всероссийская акция состоялась без участия Навального - он вышел лишь 24 сентября, но на свободе пробыл считанные минуты.

Уже на выходе из спецприемника его снова задержали, оформили на него новое административное дело по статье "нарушение порядка проведения публичного мероприятия" и дали еще 20 суток ареста.

Алексей Навальный на свободе!



«За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели ещё много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли». pic.twitter.com/iUgWhz887R — Навальный LIVE (@navalnylive) October 14, 2018

С начала президентской кампании Навального в декабре 2016 года он арестовывался уже шесть раз и пробыл под административным арестом 140 суток.

В то время, когда Навальный отбывал арест еще за январскую акцию, глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру, в котором вызвал его на "дуэль" и пообещал сделать из него "хорошую, сочную отбивную".

Таким образом Золотов отреагировал на опубликованное ранее расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального о завышенных ценах на поставки продуктов для Росгвардии.

По утверждению Золотова, Навальный ничего не понимает в закупочных ценах и в своем расследовании допустил оскорбительные, клеветнические измышления. Если Навальный еще раз позволит себе такое, то он "вытрет о него ноги" и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии", пообещал глава Росгвардии.

Соратник Навального Волков тогда обращал внимание, что в обращении Золотова присутствуют открытые и очень серьезные угрозы. В Кремле же угрозы физической расправы в видеозаписи Золотова не нашли.

"Вы знаете, иногда с бессовестной клеветой нужно бороться любыми способами. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Навальный пояснил журналистам в зале суда, где слушалось его дело о митингах против пенсионной реформы, что еще не видел видеоролик Золотова, хотя и много о нем слышал.

"Мне очень хочется его посмотреть. Это одно из самых первых дел, которые я хотел сделать - поесть нормальной еды, а потом посмотреть обращение Золотова. Но вот, придется отложить", - сказал Навальный.

Источник: BBC News