В мире |

В результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 2091 человек, еще более 4,6 тысячи пострадали. Об этом сообщает Detiknews со ссылкой на представителя администрации острова.

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершились 12 октября, однако тела погибших продолжают находить при уборке мусора и обломков зданий.

Согласно обновленным данным, при землетрясении и цунами были разрушены более 68 тысяч домов. Сотни людей числятся пропавшими без вести. Число беженцев достигло 78 тысяч.

В центральном районе Сулавеси продолжаются небольшие толчки. Власти собираются построить временное жилье и организовать распыление дезинфицирующих веществ, чтобы не допустить распространения болезней.

Землетрясением магнитудой 7,5, произошло в городах Палу и Дугнал 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн которого достигала шести метров. Через две недели в Индонезии около острова Ява произошло еще одно землетрясение. На ликвидацию последствий потребуется около 40 миллионов долларов.

Источник: "Дождь"