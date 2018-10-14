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В среду, 10 октября, Ирландский суд обвинил 19-летнюю гражданку Латвии, работавшую няней, в намеренном насилии, небрежном отношении и безалаберности по отношению к годовалому ребенку. Об этом пишет NRA.

Как отмечает портал, в июле этого года девушку обвинили в нападении на ребенка и в том, что она, возможно, сломала малышу руку. Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 мая 2018 года.

В суд обвиняемую сопровождала ее сестра, которая является матерью пострадавшей годовалой девочки. Девушка была обвинена в намеренном насилии над ребенком, небрежном отношении, плохом обращении, пренебрежении и в том, что девочку подвергали действиям, которые могут вызвать страдание или нанести вред здоровью.

Судья указал, что ребенку причинен серьезный вред, кроме того стоит учитывать возраст пострадавшей.

Сообщается, что девочка была доставлена в больницу со спиралевидным переломом плеча. Детектив проинформировал суд, что к стражам порядка ребенка отправила служба защиты детей Tusla.

Инспектор рассказал, что во время инцидента обвиняемая работала в качестве оплачиваемой няни у своей сестры и ухаживала за ее тремя детьми.

Фото: pixabay.com