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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой боксера Флойда Мейвезера. Заявление Нурмагомедова опубликовал в соцсети Instagram менеджер Дехуан Блейк.

"50:0 и 27:0. Два парня, которые никогда не проигрывали. Давай, почему нет? В джунглях есть только один король — и это, конечно, я", — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что ирландский боец Конор Макгрегор не смог победить Мейвезера, а Нурмагомедову удалось одержать победу над Макгрегором "с легкостью".

Мейвезер пока не ответил на вызов.

6 октября в Лас-Вегасе состоялся бой Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона UFC в легком весе. Победу одержал российский боец. Ему не вручили чемпионский пояс сразу после боя, так как он нарушил правила, покинув клетку, где проходил бой, сразу после победы над Макгрегором, не дожидаясь объявления.

Бой Макгрегора и Мейвезера прошел в августе 2017 года. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом. Поединок проходил по правилам бокса. После боя Мейвезер сообщил, что это было его последнее выступление.

Источник: "Дождь"