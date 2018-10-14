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В Германии рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Bild am Sonntag.

Согласно результатам исследования, только 26% опрошенных все еще поддерживают политический блок Меркель, что стало новым антирекордом. Второе место рейтинга занимают Социал-демократическая партия Германии и "зеленые", набравшие по 17%. "Альтернатива для Германии" ухудшила свои показатели, набрав только 15%.

В предыдущем опросе блок Меркель получил 27%, в то же время немного выросла популярность правой партии "Альтернатива для Германии", занявшей вторую строчку, — 17%. Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16% поддержки.

Источник: Газета.ru