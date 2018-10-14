Рейтинг партии Ангелы Меркель упал до рекордно низкого уровня (5)

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В мире | 14 октября 2018 года, 13:52

В Германии рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные газетой Bild am Sonntag.

Согласно результатам исследования, только 26% опрошенных все еще поддерживают политический блок Меркель, что стало новым антирекордом. Второе место рейтинга занимают Социал-демократическая партия Германии и "зеленые", набравшие по 17%. "Альтернатива для Германии" ухудшила свои показатели, набрав только 15%.

В предыдущем опросе блок Меркель получил 27%, в то же время немного выросла популярность правой партии "Альтернатива для Германии", занявшей вторую строчку, — 17%. Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16% поддержки.

Источник: Газета.ru

Комментарии 5
Адельфина 9 часов назад
Он был низким уже лет 5 как. И тем не менее её выбрали канцлером! Выбрал парламент.
Никогда бы люди её не выбрали бы.

Все, как у нас.
6
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re 6 часов назад
Это точно! У Порошенко рейтинг никакой,а он и стадо хрюкают так,что в Латвии в сейме хрюкать начинают!
1
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Саня 7 часов назад
В Свиностане тоже перед выборами у свинорожего падает рейтинг.
Помогают неожиданные взрывы домов или захват заложников.
Все свиньи мгновенно сбиваются в стадо и продолжают радостно хрюкать, ползая на коленях.
6
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