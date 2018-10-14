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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что правительство утвердило проект строительства первого за многие годы квартала для еврейских поселенцев в Хевроне на Западном берегу реки Иордан.

В городе, где несколько сот израильтян живут в окружении сотен тысяч палестинцев, планируется возвести 31 "единицу жилья" — квартир или односемейных домов.

"Новый еврейский квартал в Хевроне будет построен впервые за 20 лет! Вместо военной базы мы построим новый квартал. Вместо солдатских бараков мы построим 31 квартиру, два детских сада и ясли", — сказано в заявлении министра.

Правозащитники из организации "Шалом Ахшав" ("Мир — сейчас") говорят о стройке, которая получила одобрение министерской комиссии по законодательству, как о первом поселенческом проекте в Хевроне с 2002 года. Возведение нового квартала, по их подсчетам, позволит увеличить еврейское население города на 20%.

"Я выражаю благодарность премьер-министру и министрам, утвердившим проект "Квартал Хизкияху", который я инициировал. Это еще одна важная веха в проводимой нами обширной работе, направленной на реальную поддержку поселенческой деятельности в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега — ред.)", — сказал Либерман.

Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.

Источник: РИА Новости