Главред "Эха Москвы" был срочно госпитализирован (2)

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В мире | 14 октября 2018 года, 17:55

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.

"Я вчера был госпитализирован срочно по "скорой помощи", мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в воскресенье, 14 октября.

По его словам, чувствует он себя нормально, "иначе бы не взял трубку", прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.

"Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты", - заявил главред "Эха Москвы".

Источник: "Интерфакс"

Комментарии 2
yes 5 часов назад
надо было вырезать почку и подарить Потроху
3
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вова2 часа назад
Почку навальный дал?
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