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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.

"Я вчера был госпитализирован срочно по "скорой помощи", мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в воскресенье, 14 октября.

По его словам, чувствует он себя нормально, "иначе бы не взял трубку", прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.

"Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты", - заявил главред "Эха Москвы".

Источник: "Интерфакс"