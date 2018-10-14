надо было вырезать почку и подарить Потроху
Главред "Эха Москвы" был срочно госпитализирован (2)
В мире | 14 октября 2018 года, 17:55
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.
"Я вчера был госпитализирован срочно по "скорой помощи", мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в воскресенье, 14 октября.
По его словам, чувствует он себя нормально, "иначе бы не взял трубку", прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.
"Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты", - заявил главред "Эха Москвы".
Источник: "Интерфакс"
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Почку навальный дал?
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