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Лондон и Брюссель договорились об условиях сделки по Brexit, что обеспечит Британии безопасный выход из блока с переходным периодом для предотвращения экономических шоков. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на три источника.

Первые признаки того, что соглашение достигнуто, появились утром в воскресенье, 14 октября. Британский департамент по выходу из Евросоюза выпустил заявление о незапланированной поездке министра по Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

"Несмотря на несколько больших проблем, которые необходимо решить, включая границу с Северной Ирландией, все согласились, что необходимы переговоры лицом к лицу в преддверии заседания Европейского совета", — заявил представитель департамента.

Одновременно на 18:30 воскресенья была назначена встреча 27 послов европейских государств (послы возглавляют делегации стран — участниц Евросоюза). Источники Politico утверждают, что на встрече послам представят параметры сделки по выходу Британии из блока.

Соглашение все еще находится на уровне переговоров, добавил один источник газеты. ​Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. добавив, что "переговоры продолжаются".

Если предварительное соглашение между Брюсселем и Лондоном будет одобрено послами европейских государств, его отправят на рассмотрение для министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Их заседание состоится во вторник, 16 октября.​ Затем, в среду, соглашение на полях заседания Евросовета обсудят лидеры стран, входящих в блок.

Один из источников Politico беспокоится о том, как соглашение будет принято в Лондоне. В частности, его может не поддержать Демократическая партия юнионистов, которая состоит в коалиции с Консервативной партией премьера Британии Терезы Мэй.​

Источник: РБК

Фото: flickr.com/TheLeaderDotInfo