В мире |

Около 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов в Киеве, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

В воскресенье, 14 октября, по центральным улицам Киева прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии. Марш проходил под лозунгом "Вернем Украину украинцам". Участники акции жгли файеры и дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги.

"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", — приводит слова Крищенко пресс-служба киевской полиции.

Источник: РИА Новости