В Киеве прошел марш националистов: около 15 000 человек вышли на улицы (10)
В мире | 15 октября 2018 года, 08:26
Около 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов в Киеве, серьезных нарушений не зафиксировано, сообщил начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
В воскресенье, 14 октября, по центральным улицам Киева прошел марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии. Марш проходил под лозунгом "Вернем Украину украинцам". Участники акции жгли файеры и дымовые шашки, выкрикивали националистические лозунги.
"Марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно: участие в шествии приняли около 15 тысяч человек", — приводит слова Крищенко пресс-служба киевской полиции.
Источник: РИА Новости
Для начала верните русские земли,что вам дали коммунисты.
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Стадо вышло на улицу.... а скорее его вывели пастись.
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Ну,началось...
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