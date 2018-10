В мире |

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл беременна, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Появление ребенка ожидается весной 2019 года.

Он станет первым для обоих супругов. В настоящий момент принц Гарри и Маркл находятся в Австралии в королевском турне, которое продлится в течение 16 дней. В его рамках они также посетят Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.

ROYAL BABY - Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex are expecting their first child in the Spring of 2019. https://t.co/2UGD9lVzgk pic.twitter.com/Lqg4M9CWYz