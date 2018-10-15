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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен приняла решение о снятии с вооружения бундесвера автоматов G36, потому что они не гарантируют точность стрельбы в экстремальных условиях.

Испытания показали, что ни один из новых образцов, представленных производителями, не соответствует заявленным требованиям. В результате переоснащение армии затянулось, а расходы на него повысились, пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

У бундесвера возникла неожиданная проблема с приобретением новых автоматов, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на данные внутреннего документа, попавшего к журналистам издания.

При проведении первых испытаний ни один из предложенных изготовителями образцов оружия не проявил себя подходящим под требования вооружённых сил, пишет немецкая газета.

Сравнительные испытания показали, что ни один из предложенных продуктов не соответствует всем официально заявленным требованиям заказчика — такой вердикт значится в секретном документе Федерального ведомства Германии по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен решила, что необходимо снять с вооружения автоматические винтовки G36, которые сейчас использует бундесвер, и к 2021 году заменить их на новую модель. Международная процедура присуждения контракта для новых автоматов началась ещё в апреле 2017 года с определения требуемых свойств оружия. В сентябре 2017 года от оборонных предприятий потребовали предъявить образцы. Срок предъявления истёк в феврале 2018 года, рассказывает издание.

С тех пор проводились сравнительные испытания предложенных автоматов. «Вопреки ожиданиям, выяснилось, что осуществление отдельных обязательных требований в предложенных автоматах достигнуто не было», — сообщается в официальном документе по результатам испытаний. Изготовителям дали срок до 15 февраля 2019 года, чтобы устранить недостатки вооружений. После этого автоматы должны заново пройти испытания. По данным ответственного ведомства, проект из-за этого стал на 8 месяцев длиннее.

Более того, федеральная счётная палата Германии сомневается в том, что заявленные требования к автоматам действительно в полной мере отвечают нуждам бундесвера. Изготовители предоставили только образцы калибра 5,56 мм, в то время как некоторые виды войск хотя бы частично оснащены вооружениями калибра 7,62 мм.

Министерство обороны Германии держит в тайне информацию о том, какие компании участвуют в конкурсе на получение контракта. Известно, что в их число входит фирма Heckler & Koch, которая производит автоматы G36. Эти автоматы были предметом конфликта между Урсулой фон дер Ляйен и производителем. Потому что министр поверила заключению экспертизы о неудовлетворительной точности попадания автоматов в таких экстремальных условиях, как продолжительное ведение огня или сильная жара.

Однако опросы среди военных показали, что автомат G36 надёжен и удобен в использовании, пишет немецкая газета. Кроме того, суд подтвердил по запросу производителя, что состоящие на вооружении бундесвера автоматы отвечают всем официальным требованиям и не имеют недостатков. Тем не менее, фон дер Ляйен приняла решение о том, чтобы снять с эксплуатации вооружённым силами все 167 тыс. автоматов G36.

К настоящему времени полностью согласовано приобретение лишь 120 тыс. новых автоматов общей стоимостью €250 млн За счёт сопутствующего оборудования сумма возрастает почти до €400 млн Окончательная цена будет известна только после принятия решения о выборе производителя.

Между тем, из-за промедлений возникают новые расходы. Например, для проведения последних испытаний потребовалось дополнительно €750 тыс., отмечает Welt am Sonntag.

Источник: RT