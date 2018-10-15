ЕС одобрил новый режим санкций за применение химоружия (8)
Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию и применению химического оружия.
"Теперь ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от их национальной принадлежности и местонахождения", - говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.
Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.
Согласно заявлению, ограничительные меры коснутся как тех, кто несет прямую ответственность за создание и применение химического оружия, так и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.
"Это решение поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это предусмотрено конвенцией о запрещении химического оружия на фоне роста числа химических атак в различных частях мира", - подчеркивается в заявлении.
Предложение о введении нового режима санкций было выдвинуто Великобританией и Францией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и применения химоружия в Сирии. Разработка этих мер началась на саммите ЕС в конце июня, который состоялся после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Источник: Русская служба BBC
Фото: flickr.com/fdecomite
Продолжайте, молодцы!!!!
А теперь расскажите что создано в Прибалтике???
Что просрано и протанцовано,и просто украдено, мы знаем.
Что создано???
Полигоны для иностранных войск???
Так это цели, которые будут ликвидированы в первые минуты...
Куда побежите, голозадые???И на чём???
Ещё один гвоздь в крышку гроба.
Но всё же, когда будут арестованы зарубежные активы и недвижимость кремлядской ОПГ.
Санкции- это дело хорошее, но ведь можно сократить срок возврата оккупированных земель и выдачи суду залупорожего и ко до одной минуты. Введите персональные санкции против верхушки.