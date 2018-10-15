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Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к созданию и применению химического оружия.

"Теперь ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц и организаций, причастных к разработке и применению химического оружия, вне зависимости от их национальной принадлежности и местонахождения", - говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Люксембурге.

Санкции будут включать запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.

Согласно заявлению, ограничительные меры коснутся как тех, кто несет прямую ответственность за создание и применение химического оружия, так и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

"Это решение поддерживает глобальный запрет на химическое оружие, как это предусмотрено конвенцией о запрещении химического оружия на фоне роста числа химических атак в различных частях мира", - подчеркивается в заявлении.

Предложение о введении нового режима санкций было выдвинуто Великобританией и Францией после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и применения химоружия в Сирии. Разработка этих мер началась на саммите ЕС в конце июня, который состоялся после экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Источник: Русская служба BBC

Фото: flickr.com/fdecomite