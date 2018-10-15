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В Эстонии комиссия оценила ущерб, который понесла страна в результате «советской оккупации», в 89 млрд руб., что составляет €1,2 млрд по современному курсу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минюст страны.

Согласно имеющейся информации, из-за репрессий погибли 49,5 тысяч человек, во время войны умерли 24,1 тысячи человек, еще 139,4 тысяч покинули территорию страны, а из-за потери ряда территории численность населения сократилась на 213 тысяч человек.

По данным ведомства, Эстония также потеряла миллионы гектаров сельскохозяйственных угодий, были загрязнены грунтовые и поверхностные воды, а от принудительной коллективизации пострадало сельское хозяйство.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, потери, связанные с разрушением культуры, образования и свободного общества, нельзя измерить в деньгах, но работу по оценке причиненного ущерба нужно продолжать.

21 августа этого года министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтар Расначс и Урмас Рейнсалу подписали совместное заявление, в котором подчеркивают важность изучения возможностей по предъявлению требования о взыскания ущерба к Российской Федерации как правопреемнику СССР.

Источник: Газета.ru