Жертвами вызванного ливнями наводнения в департаменте Од на юге Франции стали 13 человек, пятеро получили тяжелые ранения, сообщает этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД.

В коммюнике говорится, что в отдельных районах региона за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.

Major floods of the Orbieu river in Ribaute, Aude, south France today, Oct 15! Report: Guillaume Séchet pic.twitter.com/I1RX3JIcJD