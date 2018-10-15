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Жертвами вызванного ливнями наводнения в департаменте Од на юге Франции стали 13 человек, пятеро получили тяжелые ранения, сообщает этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД.

В коммюнике говорится, что в отдельных районах региона за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.

Major floods of the Orbieu river in Ribaute, Aude, south France today, Oct 15! Report: Guillaume Séchet pic.twitter.com/I1RX3JIcJD — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 15 октября 2018 г.

В спасательных операциях в регионе участвуют несколько сотен пожарных и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов.

Премьер-министр Эдуар Филипп и министр экологии Франсуа де Рюжи направятся на место бедствия для оценки ситуации.

Между тем, как сообщает правительственный сервис Vigicrues, наводнение в департаменте Од стало самым сильным в регионе с 1891 года.

По данным службы наблюдения за наводнениями, более 120 лет назад уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров. В понедельник измерения метеорологов приближались к рекордным показателям.

L’équivalent de 3 mois de pluie en 24h.

L'Aude connaît sa plus importante crue depuis 1891 et elle a déjà fait plusieurs morts. pic.twitter.com/IcaQMrhwHT — Brut FR (@brutofficiel) 15 октября 2018 г.

В воскресенье на португальское побережье обрушился тропический шторм "Лесли". Из-за непогоды пострадали по меньшей мере 27 человек. Триста тысяч домов остались без электричества.

На прошлой неделе мощное наводнение также обрушилось на испанский остров Мальорка. По последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере десяти человек. Еще более десяти числятся пропавшими без вести. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее также сообщалось о серьезном ущербе, который США нанес ураган "Майкл".