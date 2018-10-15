Посольство США ошиблось и позвало гостей на пижамную вечеринку с котом (1)

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В мире | 15 октября 2018 года, 21:17

Посольство США в Канберре по ошибке пригласило гостей на пижамную вечеринку с котом, сообщает 9News.

Письмо с темой «встреча» приглашало гостей на «пижамную вечеринку» с котом. К нему также была прикреплена фотография кота-блогера Джоуи в костюме куки-монстра и с тарелкой печенья.

В посольстве заявили, что письмо было отправлено новым сотрудником во время тестирования платформы рассылки сообщений, и извинились перед гостями, которые уже настроились на пижамную вечеринку. В инстаграме кота Джоуи после этого появилась запись о том, что блогер «расстроен».

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Патриот 13 часа назад
Надо по ошибке их пригласить на свадьбу РинькиВича и Юнкерса! Поведутся нефик делать, у них мозгов нет.
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