Посольство США ошиблось и позвало гостей на пижамную вечеринку с котом (1)
В мире | 15 октября 2018 года, 21:17
Посольство США в Канберре по ошибке пригласило гостей на пижамную вечеринку с котом, сообщает 9News.
Письмо с темой «встреча» приглашало гостей на «пижамную вечеринку» с котом. К нему также была прикреплена фотография кота-блогера Джоуи в костюме куки-монстра и с тарелкой печенья.
В посольстве заявили, что письмо было отправлено новым сотрудником во время тестирования платформы рассылки сообщений, и извинились перед гостями, которые уже настроились на пижамную вечеринку. В инстаграме кота Джоуи после этого появилась запись о том, что блогер «расстроен».
Источник: Газета.ru
Надо по ошибке их пригласить на свадьбу РинькиВича и Юнкерса! Поведутся нефик делать, у них мозгов нет.
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