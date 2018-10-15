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Посольство США в Канберре по ошибке пригласило гостей на пижамную вечеринку с котом, сообщает 9News.

Письмо с темой «встреча» приглашало гостей на «пижамную вечеринку» с котом. К нему также была прикреплена фотография кота-блогера Джоуи в костюме куки-монстра и с тарелкой печенья.

В посольстве заявили, что письмо было отправлено новым сотрудником во время тестирования платформы рассылки сообщений, и извинились перед гостями, которые уже настроились на пижамную вечеринку. В инстаграме кота Джоуи после этого появилась запись о том, что блогер «расстроен».