В центре Кельна освободили захваченную заложницу

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В мире | 15 октября 2018 года, 15:12

Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац.

В 16:13 стало известно, что преступника обезвредили. Его мотив пока неизвестен.

Один из полицейских рассказал, что людей удерживали в аптеке и на месте происшествия были признаки задымления.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Находится ли эта пара все еще в аптеке или речь идет о других людях, неизвестно.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.

Источник: РИА Новости

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