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Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац.

В 16:13 стало известно, что преступника обезвредили. Его мотив пока неизвестен.

Germania: Poliţia intervine într-o ‘situaţie cu ostatici’ la Koln https://t.co/yem5PYReKH — Radio Iasi (@RadioIasi) 15 октября 2018 г.

#Alemania | La policía rodea la estación de tren en Colonia #Koln

Una situación con #tomaderehén fue divulgada. La noticia se encuentra en desarrollo. pic.twitter.com/0k1KYrrtB9 — Capital Orbis (@CapitalOrbis) 15 октября 2018 г.

Один из полицейских рассказал, что людей удерживали в аптеке и на месте происшествия были признаки задымления.

Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Находится ли эта пара все еще в аптеке или речь идет о других людях, неизвестно.

В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.

Источник: РИА Новости