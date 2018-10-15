В центре Кельна освободили захваченную заложницу
Полиция города Кельн сообщила о захвате заложников в районе главного вокзала города.Инцидент произошел недалеко от площади Бреслауэрплац.
В 16:13 стало известно, что преступника обезвредили. Его мотив пока неизвестен.
Germania: Poliţia intervine într-o ‘situaţie cu ostatici’ la Koln https://t.co/yem5PYReKH— Radio Iasi (@RadioIasi) 15 октября 2018 г.
#Alemania | La policía rodea la estación de tren en Colonia #Koln— Capital Orbis (@CapitalOrbis) 15 октября 2018 г.
Una situación con #tomaderehén fue divulgada. La noticia se encuentra en desarrollo. pic.twitter.com/0k1KYrrtB9
Один из полицейских рассказал, что людей удерживали в аптеке и на месте происшествия были признаки задымления.
>— Mehdi Mnaouar (@MehdiMnaouar) 15 октября 2018 г.
[UPDATE] #ALLEMAGNE #GERMANY #COLOGNE
Un homme a pris une femme en otage dans le #McDonald (ou la pharmacie) gare centrale #KOLN. Fumée aperçue dans le fast-food.#FreeAssange #TERROR #ALERT #HOSTAGE #GUNMAN #GUN pic.twitter.com/jxg1TFX9hS
Ранее издание Focus со ссылкой на очевидцев сообщило о стрельбе в городе, в результате которой, вероятно, пострадал человек. СМИ уточнило, что все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Позже они перешли в аптеку. Находится ли эта пара все еще в аптеке или речь идет о других людях, неизвестно.
В полиции информацию о стрельбе не подтвердили.
Источник: РИА Новости