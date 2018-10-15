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Британский певец Стинг, который даст концерт в российском Екатеринбурге 5 ноября, указал в райдере, что ему нужна черная комната для занятий йогой. Об этом журналистам рассказал организатор выступления Иван Гомельский.

«Нормальный райдер, человеческий. Он же йог, у него медитация, черная комната», — сказал он в разговоре с журналистами «РИА Новости».

Организатор отметил, что у певца в расписании стоит репетиция, после чего у него запланировано посещение черной комнаты. Гомельский также рассказал, что Стинг привезет свою кухню и личного повара.

«Повар — тетушка Чарли, мы ее знаем. Готовит очень вкусно, прямо нереально. Главное, русских кормит тоже», — добавил он.

Фото: flickr.com/photos/jennylwilson