Компания Audi планирует изменить свою эмблему, об этом сообщает портал QuttroWorld, на сайте которого также можно увидеть эскизы новых знаков.

На первом эскизе изображен внешний силуэт четырех колец, отличие состоит в том, что у них нет пересекающихся линий в центре. Второй вариант эмблемы выглядит иначе — две пары кругов, соединенных в центре одной перемычкой.

Audi Trademarks New Four Ring Logos In Germany and the US - https://t.co/HKuOvAlYAx pic.twitter.com/ONqZPlcQmG