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Компания Audi планирует изменить свою эмблему, об этом сообщает портал QuttroWorld, на сайте которого также можно увидеть эскизы новых знаков.

На первом эскизе изображен внешний силуэт четырех колец, отличие состоит в том, что у них нет пересекающихся линий в центре. Второй вариант эмблемы выглядит иначе — две пары кругов, соединенных в центре одной перемычкой.

Audi Trademarks New Four Ring Logos In Germany and the US - https://t.co/HKuOvAlYAx pic.twitter.com/ONqZPlcQmG — quattroworld.com (@quattroworld) 12 октября 2018 г.

Предполагается, что компания приняла решение об обновлении логотипа на более минималистичный, а также есть вероятность того, что измененную эмблему хотят задействовать для оформления автомобильных новинок.

На данный момент официальных комментариев немецкая компания не давала.

Кольца на эмблеме Audi символизируют четыре компании Audi, Horch, Wanderer и DKW, которые в 1932 году объединились в автоконцерн Auto Union AG. Логотипом этого объединения и стали четыре связанных в цепь кольца, в каждом из которых помещался логотип одной из компаний. Но в 1949 году эмблему освободили от лишних деталей, и постепенно она приняла современный вид.

Источник: Известия

Фото: pixabay.com