Болгария ушла из "Евровидения" (2)
В мире | 15 октября 2018 года, 18:02
Болгария отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает национальный телеканал БНТ.
На этот шаг телеканал-организатор пошел ради сокращения бюджетных расходов.
В 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место — этот результат стал лучшим для страны, принимавшей участие в музыкальном соревновании с 2005 года.
В этом году в Португалии победительницей «Евровидения» стала израильтянка Нетта Барзилай, поэтому конкурс 2019 года пройдет в Тель-Авиве.
Источник: Газета.ru
Фото: pixabay.com
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