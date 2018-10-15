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В японских школах и компаниях набирают популярность "занятия по плачу", которые проводят, чтобы снять стресс и поддержать психическое здоровье работников и учащихся. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Эксперты отмечают, что слёзы являются способом самозащиты от накопленного напряжения. Занятия проводит бывший учитель средней школы Хидефуми Ёшида. Он называет себя "учителем плача". На своих уроках помимо практики он рассказывает о пользе этого процесса.

Педагог считает, что плач позволяет более эффективно расслабиться, нежели те же сон и смех. По его словам, чтобы стимулировать слёзы, нужно смотреть сентиментальные фильмы, слушать печальную музыку и читать вдохновляющие книги.

Один из таких тренингов посетили 79 учеников. После просмотра фильма они писали эссе, чтобы вызвать у себя слёзы.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com