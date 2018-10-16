Кадыров пригласил лидеров Франции и Армении в Чечню "на танцы" (4)
В мире | 16 октября 2018 года, 10:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил лидеров Франции и Армении Эммануэля Макрона и Никола Пашиняна на танцевальный фестиваль в республику.
Он написал в своем Telegram-канале, что пригласить политиков в республику он решил, посмотрев видео, на котором Пашинян и Макрон вместе танцуют кавказский танец.
"Это навело меня на мысль, что танец "Пашинян - Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели", - сказал Кадыров.
Он добавил, что в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева.
Источник: Интерфакс
Фото: flickr.com/photos/varfolomeev
Чурка купается в злате.
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Думаю, что Макрон к убийцам на танцы не ездит.
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варзилов (саня) может своими петушиными ножками только насмешить публику, а уж с дебильной мордой, копией морды Парубия, будет истерический смех, глядя на такое убожество.
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