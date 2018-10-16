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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил лидеров Франции и Армении Эммануэля Макрона и Никола Пашиняна на танцевальный фестиваль в республику.

Он написал в своем Telegram-канале, что пригласить политиков в республику он решил, посмотрев видео, на котором Пашинян и Макрон вместе танцуют кавказский танец.

"Это навело меня на мысль, что танец "Пашинян - Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели", - сказал Кадыров.

Он добавил, что в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева.

Источник: Интерфакс

Фото: flickr.com/photos/varfolomeev