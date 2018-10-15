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Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Священный Синод Константинопольской церкви 11 октября прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил приверженность курсу на предоставление Украине автокефалии.

РПЦ выступает резко против предоставления автокефалии будущей единой украинской церкви. Москва неоднократно обещала в таком случае разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

Источник: meduza

Фото: flickr.com/photos/140377809@N05