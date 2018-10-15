РПЦ разорвала отношения с Константинополем (39)
В мире | 15 октября 2018 года, 21:32
Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Священный Синод Константинопольской церкви 11 октября прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей и подтвердил приверженность курсу на предоставление Украине автокефалии.
РПЦ выступает резко против предоставления автокефалии будущей единой украинской церкви. Москва неоднократно обещала в таком случае разорвать евхаристическое общение с Константинополем.
Источник: meduza
Фото: flickr.com/photos/140377809@N05
Сигнал главам всех православных поместных церквей: если Константинополь решил отжать Украину с её приходами, то продолжит делать то же самое и в других странах. Если патриархи не дадут Варфоломею отпор, то сами столкнутся с этой же проблемой на своих территориях. В Константинополе очень мало православных прихожан, страна-то мусульманская, вот и возникло желание поживиться за счёт других, без разницы, за счёт кого, это касается ВСЕХ!!!
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Предать анафеме всех сектантов масковского каганата. Гундяя лишить сана.
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Развязала и вот уже 4 года поддерживает кровопролитную войну в Донбассе. И РПЦ не только не осудило действия светских властей РФ, но и каждодневно молится на своих службах за их здоровье. Показывая тем самым, что у РПЦ и Кремль единые цели. И они несовместимы с целями независимого государства Украина.
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