Нетаньяху заявил, что высоко ценит дружеские отношения с Путиным (3)

фото

В мире | 16 октября 2018 года, 07:39

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

"Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение", — сказал Нетаньяху на открытии зимней сессии израильского парламента.

Он подчеркнул, что данная связь помогает справиться с непростыми задачами в регионе, а также отметил её важность для безопасности Израиля.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что отношения с Москвой удалось укрепить после его встречи с вице-премьером РФ Максимом Акимовым, который приезжал в Иерусалим на XV заседание межправительственной смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/World Economic Forum

Комментарии 3
Стесняюсь спросить3 часа назад
А в данном контексте, ASV при чём?
1
Ответить
Гарумзим3 часа назад
Очень любит он США только любовь невзаимная.
1
Ответить
Patriot4 часа назад
Neskatoties uz sìm draudzìgajàm attiecìbàm, ar ASV Izraèlai ir vèl draudzìgàkas attiecìbas.
6
Ответить