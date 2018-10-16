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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высоко ценит дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

"Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение", — сказал Нетаньяху на открытии зимней сессии израильского парламента.

Он подчеркнул, что данная связь помогает справиться с непростыми задачами в регионе, а также отметил её важность для безопасности Израиля.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что отношения с Москвой удалось укрепить после его встречи с вице-премьером РФ Максимом Акимовым, который приезжал в Иерусалим на XV заседание межправительственной смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/World Economic Forum