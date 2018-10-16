Венгрия продолжит блокировать заседания Украина-НАТО (2)

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В мире | 16 октября 2018 года, 09:29

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет продолжать блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Об этом он рассказал на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным, передает Deutsche Welle.

Комментируя украинский закон об образовании, Сийярто добавил, что Украина пока что не приняла рекомендации Венецианской комиссии по соблюдению прав национальных меньшинств.

В начале октября главу Минобороны Украины Степана Полторака второй год подряд не пригласили на встречу глав военных ведомств стран НАТО. Против участия украинской стороны выступила Венгрия. В альянсе подчеркнули, что ничего не могут противопоставить позиции Венгрии. В НАТО добавили, что «даже маленькая страна» может заблокировать коллективное решение стран-членов альянса.

Венгрия блокирует участие Украины в общих мероприятиях НАТО с 2017 года из-за закона об образовании. Согласно ему, с 2020 года система образования Украины полностью переходит на украинский язык. Против закона выступили Венгрия, Румыния и Польша.

Источник: РБК

Комментарии 2
Дык1 час назад
Венгры молодцы! Выступают против этих недобитых бандерлогов-фаwистов!
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Хм43 минуты назад
Дело даже не в венграх а в их руководстве,в странах ЕС подавляющее большинство населения тоже поддерживают РФ и выступают против майданутых банлерлогов и куевской хунты,но их правящие и подстилочные марианетки Фашингтона идут в разрез с интересами своих народов.
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