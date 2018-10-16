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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет продолжать блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. Об этом он рассказал на встрече с главой украинского МИДа Павлом Климкиным, передает Deutsche Welle.

Комментируя украинский закон об образовании, Сийярто добавил, что Украина пока что не приняла рекомендации Венецианской комиссии по соблюдению прав национальных меньшинств.

В начале октября главу Минобороны Украины Степана Полторака второй год подряд не пригласили на встречу глав военных ведомств стран НАТО. Против участия украинской стороны выступила Венгрия. В альянсе подчеркнули, что ничего не могут противопоставить позиции Венгрии. В НАТО добавили, что «даже маленькая страна» может заблокировать коллективное решение стран-членов альянса.

Венгрия блокирует участие Украины в общих мероприятиях НАТО с 2017 года из-за закона об образовании. Согласно ему, с 2020 года система образования Украины полностью переходит на украинский язык. Против закона выступили Венгрия, Румыния и Польша.

Источник: РБК