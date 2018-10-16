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Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) призвал ответственные за раскол православия стороны «покаяться и прекратить безумие». Слова предстоятеля передает РИА «Новости».

По его словам, предоставление автокефаилии Украинской православной церкви (УПЦ) является «великим искушением злом». При этом, по его мнению, Русская православная церковь (РПЦ) не имела другого выбора, кроме как прекратить отношения с Константинополем.

Он предположил, что предоставление автокефалии может привести к серьезному противостоянию на Украине, отметив, что верующие будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов». Иона заключил, что всем ответственным за раскол следует «покаяться и прекратить это безумие».

Священнослужитель не назвал прямо стороны, которые, по его мнению, виноваты в расколе.

Конфликт Русской православной церкви и Константинополя связан с ситуацией вокруг Украинской православной церкви. Украинские политики, в том числе президент страны Петр Порошенко, обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию для УПЦ.

Однако этому препятствуют несколько факторов. Во-первых, внутриукраинский церковный раскол: в стране действует одновременно три православных религиозных организации. Кроме того, предоставление автокефалии УПЦ считается невозможным с точки зрения канона. По церковным правилам, прошение должны подавать не политики-миряне, а сама церковь, то есть УПЦ МП. Отвечать на это прошение же должны в церкви-матери, то есть в РПЦ. Таким образом, Константинополь не имеет каких-либо прав на предоставление Киеву автокефалии. Попытки же Вселенского патриархата оспорить этот канон и стали камнем преткновения в отношениях двух крупнейших православных церквей.