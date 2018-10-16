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Власти Саудовской Аравии намереваются объявить, что колумнист Washington Post Джамаль Хашогги, пропавший после посещения генконсульства страны, погиб во время допроса, который "пошел не так".

Саудовцы готовят доклад, в котором планируют признать, что смерть журналиста наступила в процессе допроса, который, согласно источникам, должен был привести к его похищению из Турции и тайной доставке в Саудовскую Аравию, сообщает CNN 16 октября.

Источники телеканала утверждают, что, хотя содержание доклада еще может быть скорректировано, на сегодняшний день ясно, что убийство Хашогги не было преднамеренным. Саудовские власти отмечают, что операция была проведена без разрешения и "прозрачности". Предполагается, что виновные будут привлечены к ответственности.

Последний раз журналиста, проживающего в США, видели 2 октября, когда он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы на турецкой невесте. Девушке, прождавшей несколько часов, заявили, что ее жених ушел. Однако он так и не вышел на связь. По данным турецких СМИ, Apple Watch, переведенные в режим записи и синхронизированые с iPhone, который Хашогги оставил своей невесте, записали допрос, пытки и убийство журналиста.

Накануне, 15 октября, президент США Дональд Трамп направил в Эр-Рияд и Турцию госсекретаря США Майкла Помпео, чтобы тот чтобы лично встретился с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США заявил о необходимости для турецких властей при полной и прозрачной поддержке со стороны правительства Саудовской Аравии провести тщательное расследование гибели Хашогги.

Турецкое телевидение ранее демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Турецкие власти считают, что журналист был убит в здании генконсульства и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

Хашогги активно критиковал саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, но при этом не считал себя диссидентом. Он был советником двух саудовских принцев, критиковал некоторые аспекты политики своей страны, например, войну в Йемене и ограничение свободы слова, но поддерживал социальные реформы нового наследного принца.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/chose trend