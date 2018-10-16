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В Нью-Йорке на минувших выходных впервые за 25 лет не зафиксировали ни одного случая стрельбы. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию американского города.

Как отмечается, последний раз подобная ситуация фиксировалась в 1993 году. Мэр города Билл де Блазио похвалил полицейских Нью-Йорка.

«На последних выходных — в пятницу, субботу и воскресенье — не было ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке. Разве это не здорово?» — высказался де Блазио.

Тем не менее уже в понедельник в городе произошла стрельба: в районе Бронкс мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Сообщается, что его здоровью ничто не угрожает.

Источник: Газета.ru