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В Венгрии вступил в силу закон, запрещающий бродяжничество. В частности, венгерским бездомным отныне нельзя спать на улицах. Однако ночлежек на всех не хватит.

Найденный ночью спящим на лавочке сперва получит предупреждение, однако после четвертого предупреждения нарушителя задержат. Ему будет грозить наказание в виде обязательных работ или даже тюремного заключения, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на венгерскую прессу.

Новый закон предписывает бродягам останавливаться в ночлежках, однако, в частности, в Будапеште на 30 тысяч бездомных приходится всего 20 тысяч мест в таких заведениях.

Закон приняли не сразу: ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, занимающий жесткую позицию в отношении массовой миграции, уже пытался криминализовать бродяжничество, но тогда вмешался суд.

В конце мая правительство Орбана разработало законопроект, предусматривающий наказание для граждан, которые помогают нелегальным мигрантам, пытающимся получить убежище в стране. Если эта законодательная инициатива будет принята в первоначальном виде, то распространение, печать листовок с информацией о получении убежища для мигрантов и предложение им еды или юридического совета станут уголовно наказуемыми деяниями.

В конституцию страны может быть внесен пункт, который сделает невозможным принятие Венгрией мигрантов по требованию Евросоюза и его членов. В качестве наказания Европарламент может лишить Венгрию права голоса в ЕС, а также других прав и наложить санкции.

Правительство Орбана, по мнению Европарламента, преследует меньшинств, ограничивает свободу прессы и игнорирует принцип верховенства закона, Венгерский премьер эти обвинения отвергает.

Источник: NEWSru.com