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Тело 67-летнего мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Осеннем бульваре в Москве. По информации Mash, это бывший гендиректор «Спорт-Экспресс» Иван Рубин.

В материале утверждается, что предприниматель оставил предсмертную записку, обвинив в своей смерти конкретного человека - «Тюренкова Владимира Александровича".

Журналисты сообщают, что в послании говорится о том, что Рубин должен ему 70 860 евро, якобы Тюренков пригрозил ему "сломать ноги и пальцы».

Быстрый поиск по открытым источникам показывает, что Тюренков связан с бизнесом.

Как передает агентство «Москва», следствие подтвердило обнаружение тела и наличие предсмертной записки, не называя имени. Источник агентства также подтверждает, что погибший — Иван Рубин и что сумма его долга перед кредиторами превышала 50 млн рублей.

Рубин являлся основным совладельцем газеты «Спорт-Экспресс». В 2012 году в издании разразился скандал из-за финансовых проблем: журналистам систематически задерживали зарплату. Рубин, как сообщали СМИ, обвинял часть команды в «продажности». В конце августа того же года он продал свой пакет акций.

Источник: MK RU

Фото: РИА Новости