В Азии впервые легализуют гей-браки (3)

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В мире | 16 октября 2018 года, 16:24

Таиланд может стать первой в Азии страной, где будут юридически признаны однополые браки. Об этом сообщает Nikkei Asian Review. Законопроект будет подготовлен и представлен до конца этого года.

Как пишет издание, таиландцы уже готовы к нововведению: в 2015 году в силу вступил закон, запрещающий дискриминацию членов ЛГБТ-сообщества в компаниях. Нарушение карается штрафом или тюремным сроком. Кроме того, в 2017 году страховая компания Krungthai-AXA Life Insurance включила людей нетрадиционной сексуальной ориентации в список бенефициаров.

Согласно данным доклада «Об экономической вовлеченности членов ЛГБТ-сообщества Таиланда» Всемирного банка, более одной трети опрошенных заявили, что дискриминация гомосексуалов на рабочих местах в ряде случаев считается приемлемой. Около половины опрошенных таиландцев нетрадиционной сексуальной ориентации рассказали, что готовятся столкнуться с трудностями, когда пользуются государственными услугами.

В документе также говорится, что род деятельности ЛГБТ-представителей часто ограничивается индустрией развлечений, а устроиться на работу в правительственные органы, финансовые или медицинские учреждения довольно сложно.

Как отмечается, новый закон не решит всех проблем: гомосексуальным парам все еще будет запрещено усыновлять детей. Если закон вступит в силу, страна опередит Тайвань и станет первой в Азии, разрешившей гей-браки.

В мае 2017 года Тайваньский конституционный суд постановил, что однополые пары имеют право вступать в брак. Решением суда власти обязаны в течение двух лет принять соответствующий закон.

Источник: LENTA

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Charly 7 часов назад
Вот что значит страна, где современный подход, а не средневековые скрепы, правят балом и являются определяющими. Снимаю шляпу! И у нас давно пора ввести хотя бы Закон о сожительстве, а то чувствуешь себя словно в филиале рашки или Украины гомофобной. И никто нас не запретит, всякие там попЫ и казаки. С уважением, асексуал.
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Светлана2 часа назад
Браво. Поддерживаю легализацию. И запретить церковь.
Религиозные твари гореть будете со своими ебучими ценностями
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Charly1 час назад
Да, такое впечатление складывается, что церковь сейчас стала одобрять и даже науськивать в отношении преступлений ненависти по поводу ориентации и т.п. Самые ярые гомофобы, готовые с кулаками отстаивать честь традиционных ценностей, как правило, в основном глубоко верующие. Радикализовалась, в общем, религия, это уже не имеет ничего общего с добродетелью. :(
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