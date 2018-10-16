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Еврокомиссия планирует к концу года оценить эффективность принимаемых мер по противодействию дезинформации в сети и решить, необходимы ли в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году дополнительные меры в этой сфере, сообщила во вторник еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Онлайн-платформы и рекламные компании ранее обнародовали кодекс саморегулирования, который включает в себя набор обязательств по борьбе с дезинформацией в интернете. Еврокомиссия призывала интернет-компании активнее противодействовать дезинформации в сети с целью сокращения ее масштабов в предвыборный период.

Представители рекламной и интернет-индустрии передадут еврокомиссару "дорожные карты", в которых содержатся конкретные предложения по реализации кодекса практики по борьбе с онлайн-дезинформацией.

Интернет-компании, в частности, обязались ранее сделать политическую рекламу более прозрачной, установить сотрудничество с организациями и активистами, которые привлекаются к проверке достоверности информации в сети.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com