Евросоюз готовит план борьбы с дезинформацией в сети (6)

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В мире | 16 октября 2018 года, 17:58

Еврокомиссия планирует к концу года оценить эффективность принимаемых мер по противодействию дезинформации в сети и решить, необходимы ли в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году дополнительные меры в этой сфере, сообщила во вторник еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Онлайн-платформы и рекламные компании ранее обнародовали кодекс саморегулирования, который включает в себя набор обязательств по борьбе с дезинформацией в интернете. Еврокомиссия призывала интернет-компании активнее противодействовать дезинформации в сети с целью сокращения ее масштабов в предвыборный период.

Представители рекламной и интернет-индустрии передадут еврокомиссару "дорожные карты", в которых содержатся конкретные предложения по реализации кодекса практики по борьбе с онлайн-дезинформацией.

Интернет-компании, в частности, обязались ранее сделать политическую рекламу более прозрачной, установить сотрудничество с организациями и активистами, которые привлекаются к проверке достоверности информации в сети.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Андрей 7 часов назад
Проще тебя идиота от сети отключить....а то каждый день, сутками напролет только гадишь в сети и гадишь....
1
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Большой вопрос 5 часов назад
Как ты это будешь делать если миром управляют российские хакеры а ты только сейчас смог разобраться как гарумзиме ставить?
2
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Морозко 6 часов назад
Письмицо уже отправил в Брюсель или сам будешь ходить и отключать? Можешь снова голову в морозилку засовывать!
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