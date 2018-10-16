В мире |

Автоконцерн Audi заплатит 800 миллионов евро в связи с намеренным занижением показателей выбросов вредных веществ в дизельных автомобилях. Об этом сообщает группа Volkswagen, частью которой является немецкая компания.

Решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена. Сообщается, что 5 миллионов евро будет заплачено в качестве высшей меры наказания за нарушение правил, а ещё 795 — за незаконное получение экономической выгоды.

В Audi согласились с данным решением. При этом в компании ожидают, что выплата штрафа существенно скажется на экономических показателях концерна за текущий год.

Напомним, Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году. Автомобили концерна оснастили программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому формально всё выглядело так, будто автомобили полностью соответствуют принятым нормам, в действительности же предельные значения были превышены в разы.

Позднее из-за скандала против главы Audi Руперта Штадлера было возбуждено дело. Его подозревают в мошенничестве и опосредованном подлоге.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com